Еще 134 человека заразились коронавирусом в Тамбовской области

Первый этап вакцинации от коронавируса прошли 22 259 человек. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Прирост зараженных за минувшие сутки составил 134 новых случая. Как сообщил региональный оперштаб 14 февраля, среди инфицированных 60 мужчин, 68 женщин, шесть детей (мальчик 9,13,17 лет, девочки 1,13,14 лет). Возраст взрослых от 19 до 98 лет.

Всего за время эпидемии заболели 24 516 человек. Выздоровели 22 390 пациентов: 10 693 выписали из стационара, 11697 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы с COVID-19 – 551 человек, из них с пневмонией 513.

На домашнем карантине находятся 2 572 тамбовчанина (из них подтвержденных случаев - 1266). Сняты с наблюдения на дому – 43370. Выписаны из больниц – 15323.

По состоянию на 13 февраля, первый этап вакцинации против коронавируса прошли 22 259 человек (88,6% от полученного препарата). Полностью иммунизировались (1 и 2 этап) 8 315 тамбовчан.