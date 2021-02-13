Тамбовчанина лишили прав на ребенка

Уваровская межрайонная прокуратура выявила факты нарушения Семейного кодекса РФ со стороны мужчины, у которого есть несовершеннолетний ребенок.

Отец не заботился о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии мальчика. Уклонялся от выполнения своих обязанностей, не интересовался его учебой. Средства на питание, приобретение одежды, обуви, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, лекарственных препаратов, игр, игрушек, книг и т.д. не выплачивал. Каких-либо причин, не позволяющих ему выполнять родительские обязанности, не установлено.

Мама несовершеннолетнего умерла в июле 2020 года, ребенок остался на воспитании у бабушки. В ходе проверки отец несовершеннолетнего согласился с ограничениями его родительских прав, высказался отрицательно по вопросу проживания ребенка с ним по месту его прописки.

- Уваровским межрайонным прокурором в интересах несовершеннолетнего в суд было направлено исковое заявление об ограничении отца в родительских правах, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам рассмотрения заявления суд удовлетворил требования прокурора и ограничил отца в родительских правах, а также передал несовершеннолетнего на попечение бабушке.