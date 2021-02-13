Прием заявлений от тамбовчан на выплату 5 тысяч рублей заканчивается 31 марта

Отделение ПФР по Тамбовской области напоминает семьям с детьми до 7 лет включительно, еще не получившим единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей, что подать заявление на ее перечисление необходимо в срок по 31 марта 2021 года.

На сегодняшний день, по данным ОПФР, чуть более 150 человек еще не получили данную выплату. В связи с этим органы ПФР в настоящее время предпринимают меры, чтобы уведомить семьи о возможности получения причитающихся им денежных средств.

Напомним, что в соответствии с Указом Президента РФ от 17.12.2020 №797 Пенсионный фонд России должен в беззаявительном порядке перечислить выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, которая составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье.

Тем тамбовским семьям, которые в 2020 году уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, выплата предоставлена автоматически, подавать новое заявление не требуется. В таком порядке выплаты в размере 5 тыс. рублей в декабре 2020 года получили более 71 тыс. тамбовских семей.

Заявление понадобится в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся ПФР в течение прошлого года. В такой ситуации родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Соответствующие заявления принимаются по 31 марта 2021 года. Подать заявление на выплату можно в «Личном кабинете» на Едином портале госуслуг или в клиентских службах ПФР.

- На сегодняшний день в Тамбовской области территориальные органы ПФР перечислили единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей более 75 тыс. семей, - сообщает ОПФР по Тамбовской области.