На 20-ти тамбовских улицах временно не будет электричества

Как сообщает пресс-служба администрации города, в понедельник, 15 февраля в областном центре временно отключат свет на 20 улицах. Это связано с очередными ремонтными работами, проводимыми АО «ОРЭС-Тамбов».
Электроэнергию отключат по следующим адресам:
с 8.30 до 16.30
по ул. Московской, д. 10-12;
по ул. Чумарсовской, д. 1-15;
по пер. Колодезному, д. 1-9;
по ул. Глинной, д. 1-19;
по ул. Пролетарской, д. 2-42;
с 9.00 до 11.30
по ул. Ореховой, д. 12-14;
по ул. Победы, д. 7;
с 9.00 до 16.00
по ул. Петропавловской, д. 11-42;
по ул. Буденого, д. 1-46;
по ул. Липецкой, д. 1-17;
по ул. Саратовской, д. 1-26;
по ул. Гагарина, д. 101-127;
по ул. Ерофеевской, д. 2-18;
по ул. Задонской, д. 6-17;
по ул. Елецкой, д. 13-19;
по Козловскому туп., д. 1-32;
по ул. Мастерских, д. 13-24;
по ул. Орловской, д. 5-28;
по ул. Дегтярева, д. 1-40;
по ул. Вагонной, д. 1-22.