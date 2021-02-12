На 20-ти тамбовских улицах временно не будет электричества

Как сообщает пресс-служба администрации города, в понедельник, 15 февраля в областном центре временно отключат свет на 20 улицах. Это связано с очередными ремонтными работами, проводимыми АО «ОРЭС-Тамбов».

Электроэнергию отключат по следующим адресам:

с 8.30 до 16.30

по ул. Московской, д. 10-12;

по ул. Чумарсовской, д. 1-15;

по пер. Колодезному, д. 1-9;

по ул. Глинной, д. 1-19;

по ул. Пролетарской, д. 2-42;

с 9.00 до 11.30

по ул. Ореховой, д. 12-14;

по ул. Победы, д. 7;

с 9.00 до 16.00

по ул. Петропавловской, д. 11-42;

по ул. Буденого, д. 1-46;

по ул. Липецкой, д. 1-17;

по ул. Саратовской, д. 1-26;

по ул. Гагарина, д. 101-127;

по ул. Ерофеевской, д. 2-18;

по ул. Задонской, д. 6-17;

по ул. Елецкой, д. 13-19;

по Козловскому туп., д. 1-32;

по ул. Мастерских, д. 13-24;

по ул. Орловской, д. 5-28;

по ул. Дегтярева, д. 1-40;

по ул. Вагонной, д. 1-22.