Котовчанина будут судить за драку возле кафе из-за женщины

В Котовске завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, в начале июля прошлого года обвиняемый с родным братом отдыхали в одном из котовских кафе, где к ним за столик позже подсела компания знакомых. Во время разговоров между братом обвиняемого и одним из сидящих за столом мужчин произошла конфликтная ситуация из-за женщины, после чего оба брата покинули кафе, а вслед за ними вышли и их приятели.

Выяснять отношения мужчины продолжили на улице рядом с заведением, где все закончилось дракой, в ходе которой обвиняемый избил одного из мужчин, причинив ему телесные повреждения, в том числе переломы шейных позвонков.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.