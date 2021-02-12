Тамбовчанин после выпитого спиртного пытался задушить супругу

В селе Рождественское Тамбовской области 9 февраля между супругами произошел конфликт, который чуть не закончился трагедией. По месту жительства 52-летний мужчина поссорился со своей 50-летней женой. После выпитого спиртного мужчина решил доказать свою правоту в споре и в порыве агрессии схватил за шею женщину, угрожая убийством.

Трагедии удалось избежать. После того, как мужчина успокоился, женщина обратилась в полицию. Следы на ее шее были зафиксированы в медучреждении. Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции.

- Как оказалось, ранее задержанный уже имел проблемы с полицией. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.