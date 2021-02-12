В Тамбовском районе мужчина отравился угарным газом

Утром 12 февраля в одном из домов по улице 1-я Полевая села Донское Тамбовского района, где проживали 4 человека (муж и жена, их сын с сожительницей) произошла утечка угарного газа. Утром все члены семьи почувствовали себя плохо и вызвали скорую. Но еще до приезда медиков хозяин дома - 70-летний мужчина, скончался, 45-летняя сожительница сына выжила, но находится в реанимации.

По данным СУ СКР по Тамбовской области, причиной трагедии стало отравление угарным газом, предварительно из-за использования неисправного газового оборудования. Остальные члены семьи остались живы.

- В Тамбовском межрайонным следственным отделе СУ СК по региону начата доследственная проверка, в рамках которой установят обстоятельства гибели человека, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

По предварительным данным, 10 февраля в доме побывали специалисты газовой службы, они опломбировали нагревательный котел из-за того, что в вентиляции не было тяги. Предполагается, что жители самостоятельно сорвали пломбу и продолжили эксплуатировать неисправное оборудование.

Ход следствия взяла на контроль прокуратура Тамбовского района.