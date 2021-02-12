22 пары тамбовчан решили пожениться в красивую дату 12.02.2021

12 февраля в Тамбове зарегистрировали рекордное количество браков. Семейный союз в этот день оформили 22 пары. Заявку на регистрацию именно в этот день молодые подавали еще год назад. Молодожены верят в то, что 12.02.2021 — полностью зеркальная дата, которая в обе стороны читается одинаково, принесет им счастье в семейной жизни.

- У нас, как специалистов, отношение неоднозначное к такой тематике, - говорит начальник управления ЗАГС Наталья Сажнева, - Но всегда радостно видеть у нас во дворце много пар молодоженов! И сегодня у нас наблюдается почти свадебный бум. Приверженцы православной традиции спланировали свое бракосочетание до начала православного поста, чтобы успеть провести и торжество, и обряд венчания, поэтому первая неделя марта также будет насыщена по количеству регистрируемых пар.

По словам Натальи Николаевны, пандемия внесла коррективы, продиктованные ограничениями, поэтому количество новых браков уменьшилось. В прошлом году было зарегистрировано на 400 браков меньше, чем в 2019, но, вместе с тем, и разводов тоже стало на 300 меньше.