В Тамбове около 400 автобусных остановок очистят от снега и наледи

За прошлую смену рабочие израсходовали 417,5 тонн пескосоляной смеси и 16,5 тонн песка Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбовской области, 12 февраля, как и прогнозировали синоптики, прошел ледяной дождь. Городские службы заранее подготовились к непогоде. В течение второй смены 11 февраля в областном центре работало семь звеньев МБУ «Спецдорсервис». Велась работа по очистке тротуаров от наледи, расчистке улиц тяжелой техникой от снега, обработке противогололедными средствами. К работе были привлечены порядка 120 единиц техники и 55 рабочих. Всего за смену вывезли с улиц города 1153,4 кубометров снега.

В пятницу, 12 февраля, пять бригад учреждения проводят работы по вывозу снега, а также очистке остановок и пешеходных переходов от снега и наледи, обработке проезжих частей и тротуаров. Число рабочих увеличено в три раза — до 160 человек.

- Сформировано 9 экипажей для обработки около 400 остановочных пунктов общественного транспорта. За смену израсходовано 417,5 тонн пескосоляной смеси, 16,5 тонн песка, расчищена за ночь 141 улица, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

На устранение последствий ледяного дождя подрядчиками и управляющими компаниями во дворы выведено более 500 рабочих и около 20 единиц техники. Проводится посыпка и уборка подъездных групп и дворовых территорий, организован контроль за наледью на крышах.