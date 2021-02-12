Тамбовчанин купил крупную партию наркотиков через Интернет и делал закладки на территории региона

Днем, 10 февраля, на севере Тамбова полицейские задержали 22-летнего парня. Во время обыска на съемной квартире стражи порядка нашли несколько свертков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что в них находился мефедрон общим весом 284 грамма.

Тамбовчанин в отделе полиции признался, что в столице через Интернет закупил партию наркотиков для дальнейшего распространения на территории Тамбовской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

Полицейские установили, что тамбовчанин успел сделать шесть тайников с наркотическими веществами на территории Мичуринского района. В каждом из них находилось по одному грамму мефедрона.

- Устанавливаются другие возможные тайники с наркотическими средствами, а также круг лиц, возможно причастных к совершению преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.