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Полицейские изъяли более 13 тысяч пачек контрафактных сигарет с оптовой базы в Тамбове

Торговая точка располагалась на улице Ипподромной
Ксения АЛЕШИНА
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Изъятую продукцию направили на экспертизу

Изъятую продукцию направили на экспертизу

Фото: УМВД по Тамбовской области

Тамбовским полицейским 11 февраля поступило сообщение о том, что в одной из торговых точек на улице Ипподромной реализуются товары с признаками контрафакта. Эта информация подтвердилась. На одной из оптовых баз продавались поддельные сигареты известных мировых брендов.

- Полицейские изъяли 13 270 пачек сигарет, которые направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Криминал