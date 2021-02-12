Тамбовский рок-фестиваль «Чернозем» переезжает в Воронеж

Чернозему-2021 быть! Правда, уже в другом регионе

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» сообщили у себя в социальных сетях, что в этом году мероприятие, наконец, состоится. И уже озвучены даты: 13, 14 и 15 августа. Однако есть еще одна новость, касающаяся опен-эйра, он меняет свое местоположение и переезжает в Воронеж.

- Татарский вал больше не в силах сдерживать наплыв рокеров со всей России — пришло время покорять новые земли. Поэтому мы переезжаем в Воронеж — самое сердце и столицу Черноземья — чтобы вместе с вами сделать фестиваль еще мощнее, гостеприимнее и душевнее, - пишут организаторы.

Новым местом проведения фестиваля станет огромная летняя площадка «Чернозем-парк» за Сити-парком «Град» в Воронеже. Теперь площадь фестиваля будет больше, не 15, а целых 50 гектаров.

В ближайшее время организаторы пообещали озвучить список артистов и дать старт продаже билетов. Напомним, в прошлом году из-за коронавируса фестиваль пришлось отменить.