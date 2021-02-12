В Тамбове разработали пять вариантов ремонта улицы Коммунальной

В администрации города Тамбова прошло совещание по вопросу приведения в порядок улицы Коммунальной, на участке от улицы Носовской до улицы Красной. В рабочей встрече под председательством врио главы города участвовали его заместители, руководители муниципальных учреждений и ресурсоснабжающих организаций.

Участок находящейся в центре Тамбова улицы является довольно сложным для реконструкции, так как на нем расположено сразу несколько крупных объектов. Это и старинные дома, многие из которых являются памятниками истории, и стационарные и нестационарные торговые объекты. Кроме того, под улицей проходит множество коммуникаций: тепловые сети, канализация, водовод.

Исполняющий обязанности директора Дирекции городских дорог Сергей Сальников представил на обсуждение собравшимся 5 вариантов благоустройства данного участка: с созданием полностью пешеходной зоны как продолжение «Тамбовского Арбата», либо двухполосной дорогой с различными комбинациями расположения и шириной пешеходной зоны и парковки.

Участники совещания обсудили возможность реализации каждого из них. Как отметил директор Тамбовского центрального рынка Юрий Чакин, в часы пик здесь может быть припарковано до 220 машин, а в летнее время их число возрастает до 300-320. Поэтому важно уделить особое внимание организации парковочного пространства. Тем более, как пояснила заместитель главы администрации Татьяна Гуляева, паспорт безопасности рынка регламентирует определенное количество мест для парковки. Также важно, по мнению присутствующих, обеспечить проезд транспорта как жителям к своим домам, так и продавцам к торговым точкам.

По итогам встречи дано поручение о необходимости проведения инвентаризации всех сетей, проходящих на этом участке, а также оценить степень их изношенности, одновременно проработать возможность их реконструкции, в случае такой потребности. Этот вопрос должны будут в короткий срок рассмотреть ресурсоснабжающие организации.

Кроме того, требуется изучить законность размещения расположенных здесь нестационарных объектов торговли, а также составить реестр домов, расположенных на данной территории, в том числе объектов культурного наследия, и их собственников.

- Следующее совещание по вопросу благоустройства улицы Коммунальной пройдет в ближайшее время, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.