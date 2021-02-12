Два человека получили травмы при столкновении иномарок на севере Тамбова

В больнице оказались пассажиры одной из машин Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором получили травмы два человека, произошло 11 февраля в 23 часа 26 минут на улице Агапкина около дома №11 города Тамбова. 33-летний водитель автомобиля «Kia Rio», столкнулся с «Renault Logan», под управлением 37-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля «Renault Logan», 30-летняя женщина и 34-летний мужчина, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.