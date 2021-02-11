В Тамбове планируют установить памятник Валерию Ковалю

Эскиз памятника Валерию Ковалю

В Тамбове планируют установить памятник первому мэру областного центра Валерию Ковалю. Такое предложение в Совет по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе внес врио главы города Максим Косенков. На заседании эту идею одобрили.

- Памятник первому мэру Тамбова, Почетному гражданину города Валерию Ковалю планируется установить на зелёной зоне вдоль тротуара дома по улице Советской (в районе площади Льва Толстого), где проживал Валерий Николаевич, - рассказали в пресс-службе Тамбовской городской Думы.

Такое решение принято в годовщину смерти Валерия Коваля. Напомним, первый мэр Тамбова ушел из жизни 23 года назад, 11 февраля 1998 года.

Фото пресс-службы Тамбовской городской Думы