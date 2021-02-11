В Тамбове у МНТК опрокинулась инкассаторская машина

Автомобиль принял на правую обочину и перевернулся

В Тамбове у МНТК произошло ДТП с инкассаторским автомобилем. Сообщение об аварии поступило около 17 часов 15 минут. По предварительным данным, спецавтомобиль притормозил перед колонной остановившихся на запрещающий сигнал светофора машин, выехал на правую обочину, после чего перевернулся.

- В аварии никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Фото группы информации и общественных связей ТОГКУ "Пожарно-спасательный центр"