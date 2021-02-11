В тамбовском Геронтологическом центре откроют дневное отделение

В Тамбовской области на базе Геронтологического центра к лету должно открыться первое в нашем регионе отделение дневного пребывания для маломобильных граждан (инвалидов от 18 лет и старше) и пенсионеров с когнитивными нарушениями.

- Главная цель такого отделения – продление активного долголетия наших пенсионеров, реабилитация инвалидов, поддержание их социальной самостоятельности и независимости, - говорит начальник управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова. - У нас предусмотрены разные виды занятий, медицинских услуг, которые помогут пребывающим здесь людям поправить своё здоровье, найти занятие по душе и просто отдохнуть на природе.

В отделении будут оборудованы кабинеты эрготерапии, арттерапии, бумагопластики, гончарного дела, сенсорная комната, компьютерный класс, тренажерный зал для проведения адаптивной и лечебной физкультуры, комната виртуальной реальности, комната психологических занятий, комната с вело и авто симуляторами, комнаты приема пищи с функцией социально-бытовой реабилитации, ретро-гостинная, залы для занятий танцами, музыкой и пением.

Занятия с педагогами дополнительного образования, психологами, инструкторами по физической культуре, социальными педагогами, медицинскими работниками позволят преодолеть изоляцию, связанную с возрастными особенностями пожилых людей.

Работа отделения будет организована для граждан ежедневно в течение пяти рабочих дней в две смены: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, с функцией транспортной доставки.

На первый этап реконструкции отделения было направлено более 30,5 миллионов рублей. Средства направлены в том числе на перепланировку, отделочные работы, монтаж отопления, электропроводки, доступной среды для инвалидов. На втором этапе будет проведено благоустройство и художественное оформление, установлено оборудование и мебель.

Открыть новое отделение планируется к лету этого года. Одновременно здесь могут отдыхать 40 человек в одну смену. За год это около четырёх тысяч человек.

Также 2021 году отделения дневного пребывания планируют открыть в Котовске, Мичуринске, Ржаксе и Рассказове. Таким образом, благодаря нацпроекту «Демография» улучшится социальное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья во многих районах Тамбовской области.