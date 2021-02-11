В Тамбовской области сняли с реализации 57 партий мясной продукции

В прошлом году специалисты Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области провели больше 100 проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством и продажей мясной продукции.

По микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим, паразитологическим, радиологическим показателям, на остаточное содержание антибиотиков и на наличие ГМО за период 2020 года было исследовано около 1 тыс. проб мясной продукции. Токсичных веществ, антибиотиков и ГМО в ней не нашли, но около 4% проб не соответствовал требованиям по микробиологическим показателям. Еще 3,1% проб не прошел физико-химический контроль.

Всего же за прошлый год специалисты сняли с реализации 57 партий мясной продукции объемом 244 кг. На нее отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность, а в некоторых случаях истек срок годности.

- По фактам выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей специалистами Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области к ответственным должностным лицам применялись меры административного воздействия, - сообщают в ведомстве. - В адрес руководителей предприятий направлялись предписания с конкретными предложениями об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.