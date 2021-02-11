В Тамбове маршрутка №61 будет ходить по обновленному расписанию

В Тамбове с 15 февраля скорректировано расписание движения автобусов малой вместимости по маршруту №61 «Рылеева – Клубная». Об этом говорится на сайте МБУ «Пассажирские перевозки».

От остановочного пункта «Хладокомбинат» маршрутки будут отправляться в: 6:00, 6:15, 6:30, 7:05, 7:45, 8:10, 8:30, 9:05, 9:35, 10:05, 10:20, 11:05, 11:40, 11:55, 12:10, 12:50, 13:35, 13:50, 14:20, 15:00, 15:12, 15:45, 16:10, 16:45, 17:13, 17:50, 18:10.

От остановочного пункта «Хлеборобная»: 6:25, 6:50, 7:10, 7:25, 8:00, 8:35, 9:05, 9:15, 9:50, 10:20, 10:50, 11:05, 11:50, 12:25, 12:40, 12:55, 13:35, 14:25, 14:40, 15:05, 15:45, 15:57, 16:40, 17:02.

Добавим, что рейсы в 17:30, 18:00, 18:35, 18:55 организованы до улицы Магистральной.