На Тамбовщине воры обокрали пенсионера, пока его не было дома

В дежурную часть полиции МОМВД «Мичуринский» 10 февраля обратился 67-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что во время его отсутствия неизвестные похитили имущество. Как оказалось, воры проникли во двор потерпевшего в селе Красивое, зная, что хозяева отсутствуют и похитили запасные части от сельскохозяйственной техники.

Оперативники установили, что кражу совершили местные жители, которые хорошо знали потерпевшего. Злоумышленников нашли и доставили в отдел полиции. Ими оказались молодые люди 20 и 24 лет. Похищенные запчасти воришки сбыли, а деньги потратили.

- Теперь им придется возместить материальный ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.