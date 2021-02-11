Четверо тамбовчан будут защищать честь страны на Всемирных зимних играх в Казани

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады – одно из самых престижных спортивных мероприятий

Сборная Тамбовской области возвращается из Казани, где прошли отборочные соревнования к зимним Всемирным играм Специальной Олимпиады – 2022. Четверо воспитанников спортивно-адаптивной школы и областной детско-юношеской спортивной школы показали хорошие результаты и получили право выступить на международных играх.

- К участию во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады предстоит готовиться Артему и Татьяне Барановым, Антонине Лавринович и Виктору Устратову. Артем Баранов завоевал две золотых награды в беге не снегоступах, а Татьяна Баранова, Антонина Лавринович и Виктор Устратов стали лучшими в лыжных гонках, - сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту.

Тамбовчане занимаются под руководством тренера Александра Альбицкого, который назначен старшим тренером сборной команды России по лыжным гонкам Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады – 2022.

Напомним, Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады – одно из самых престижных спортивных мероприятий. Россия впервые примет эти соревнования в Казани с 22 по 28 января 2022 года. Всего в них планируют принять участие 2000 спортсменов и юнифайд-партнеров из 108 стран.

Добавим, что послом Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в Казани стала тамбовчанка Татьяна Баранова, победитель Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в беге на снегоступах (Австрия, 2017 г.), серебряный призер Всемирных летних игр Специальной Олимпиады в беге на 800 м (Дубай, 2019 г.). Девушка пронесет факел на открытии игр, а также примет участие в качестве спортсмена: пробежит дистанцию на лыжах.

Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области