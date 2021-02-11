Тамбовчанка украла у подруги-соседки золотые украшения и сдала их в ломбард

В Тамбове полицейские раскрыли кражу золотых украшений. Как оказалось, две 20-летние девушки, проживающие в одном многоэтажном доме на улице Чичканова областного центра, достаточно длительное время хорошо общались между собой и ходили друг к другу в гости.Однажды одной из девушек попались лежащие без присмотра золотые украшения подруги – серьги и крестик. Она положила ценности в карман и вскоре покинула квартиру. В тот же день злоумышленница сдала похищенное золото в ломбард, а вырученные деньги потратила на себя.

После обращения потерпевшей в органы внутренних дел, было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая сразу призналась в преступлении и обещала компенсировать причиненный ущерб своей подруге.

— За хищение золотых украшений девушке грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.