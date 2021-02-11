В Тамбове на 12 улицах отключат электричество

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 12 февраля в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ в областном центре отключат свет на 12 улицах.
Электричества временно не будет по следующим адресам:
с 8.30 до 16.30
по 1 Авиационному пр., д. 2-9;
по 2 Авиационному пр., д. 5;
по ул. Тамары Дерунец, д.3-13;
по ул. Делегатской, д. 9-21;
с 9.00 до 11.30
по ул. Советской, д. 139,143;
по ул. Рабочей, д. 19,33,35,37,39,41;
по ул. Чичканова, д. 18,22,48;
с 13.30 до 16.30
по ул. Пензенской, д. 61;
по ул. Мичуринской, д. 15-53;
по ул. Рабочей, д. 71-89;
по пер. Рабочему, д. 1-17;
по ул. Карла Маркса, д. 175 корпус 2, 186-210;
по пр. 2 Комсомольскому, д. 3-18.