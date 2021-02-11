В Тамбове на 12 улицах отключат электричество

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 12 февраля в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ в областном центре отключат свет на 12 улицах.

Электричества временно не будет по следующим адресам:

с 8.30 до 16.30

по 1 Авиационному пр., д. 2-9;

по 2 Авиационному пр., д. 5;

по ул. Тамары Дерунец, д.3-13;

по ул. Делегатской, д. 9-21;

с 9.00 до 11.30

по ул. Советской, д. 139,143;

по ул. Рабочей, д. 19,33,35,37,39,41;

по ул. Чичканова, д. 18,22,48;

с 13.30 до 16.30

по ул. Пензенской, д. 61;

по ул. Мичуринской, д. 15-53;

по ул. Рабочей, д. 71-89;

по пер. Рабочему, д. 1-17;

по ул. Карла Маркса, д. 175 корпус 2, 186-210;

по пр. 2 Комсомольскому, д. 3-18.