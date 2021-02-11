В тамбовской школе на уроке с потолка упал кусок штукатурки

Родители филиала Сосновской школы, расположенной в селе Отъяссы, пожаловались в прокуратуру на небезопасное состояние здания, где учатся их дети. Причиной беспокойства стало ЧП, которое произошло в школе. Прямо на уроке географии с потолка класса упал кусок штукатурки. Никто не пострадал, но инцидент стал поводом для прокурорской проверки. Выяснилось, что потолок в классе, где упала штукатурка, имеет дефекты, повреждения, на нем заметны следы протекания. Вода попадала на потолок класса с крыши, которую, как оказалось, вовремя не чистили от снега и льда, поэтому она протекала.

- Прокурор района возбудил постановления по делам об административных правонарушениях в отношении заведующей и завхоза филиала МБОУ Сосновская СОШ№1 в с. Отъяссы по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, директору МБОУ Сосновская СОШ№1 внесено представление об устранении нарушений закона и об устранении причин и условий, им способствующих, - сообщает прокуратура Тамбовской области.