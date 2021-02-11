В зоомагазине на Тамбовщине продавали животных без ветеринарных документов

Во время проверки в магазине «Зоотовары», расположенном в Жердевке, прокуроры выявили нарушения законодательства о животном мире и об ответственном обращении с животными.

Дело в том, что в торговой точке продавались птицы, декоративные рыбки и другие животные, на которых у владельца магазина не было ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали, что они здоровы и не являются переносчиками инфекционных заболеваний.

- По инициативе прокурора Жердевского района Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям собственник торговой точки признан виновным по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 3000 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.