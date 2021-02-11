В Мичуринском районе осужден мужчина, несколько раз ударивший приятеля ножом в грудь

В Мичуринском районе суд вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ранее он уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

Как установило следствие и суд, утром 10 сентября 2020 года злоумышленник выпивал вместе с односельчанином у него дома. Во время застолья некоторые высказывания хозяина показались гостю оскорбительными, и он сделал ему замечание. В ходе завязавшейся ссоры хозяин дома ударил гостя по лицу, а тот в ответ схватил со стола нож и ударил им несколько раз приятеля в грудь. От полученных ранений 40-летний потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.