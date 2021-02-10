Тамбовчанам представят новый проект соглашения с АО «ТКС»

В администрации областного центра прошла очередная рабочая встреча временно исполняющего полномочия главы города Тамбова Максима Косенкова с руководством АО «Российские коммунальные системы», в ходе которой был обсужден ход доработки проекта концессионного соглашения.

Напомним, в конце декабря прошлого года депутаты Тамбовской городской Думы, в соответствии с действующим порядком, вернули на доработку в администрацию проект концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения. Ранее на совещаниях в администрации областного центра этот проект раскритиковали за отсутствие конкретного плана работ по ремонту или замене сетей и объектов.

С начала 2021 года в проект концессионного соглашения внесли ряд изменений и дополнений, в результате чего сроки проведения многих капитальных работ по ремонту и замене сетей и оборудования были перенесены на более ранний период - не позднее 5 лет с момента заключения концессии. Представители АО «РКС» сообщили, что это позволит ускорить решение застарелой проблемы с давлением воды на верхних этажах домов, существенно снизить аварийность на сетях.

- Доработанный проект концессионного соглашения в обязательном порядке подлежит обсуждению с горожанами. В ближайшее время такое обсуждение будет подготовлено и проведено, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.