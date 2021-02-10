В Тамбовской области готовятся к 150-летию Сергея Рахманинова

В музее-заповеднике «Ивановка» готовятся к празднованию в Тамбовской области 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова в 2023 году. Здесь уже построен «Летний театр», сейчас решается вопрос о его оборудовании, на автостоянке установлены светильники, полностью освещен перекресток на трассе М-6, поворот на «Ивановку» и подъезд к ней, идет процесс воссоздания «Китайской беседки», строится многофункциональный комплекс с гостиницей и объектом общественного питания.

К 2023 году будут воссозданы четыре здания. Это материальный сарай, там разместится туристско-информационный центр, кассовый и выставочный залы. Красный сарай, там будут передвижные выставки. Проездной сарай и так называемый ледник (при Рахманинове там хранили продукты), где будут выставочные залы и экспозиции. Также на территории усадьбы выкупили здание колхозного клуба, чтобы создать там музыкальный салон, где гости смогут слушать музыку Рахманинова. Поскольку «Ивановка» получила статус заповедника, ей будут переданы водоемы, и роща Синий куст, где любил отдыхать Рахманинов. К юбилею великого композитора главное рахманиновское место предстанет полностью обновленным.

- Мы пытаемся воссоздать образ Ивановки, в которой жил и которую видел великий композитор, которая вдохновляла его. Сейчас вокруг «Ивановки» объединился практический весь творческий мир. Мы заключили договора о сотрудничестве с коллективами и консерваториями, ведущими оркестрами и театрами со всей страны, от Якутска до Калининграда, - говорит директор музея Александр Ермаков.