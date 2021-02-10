Тамбовский борец победил на Первенстве России по спорту глухих

Антон Бубнов не первый год в число сильнейших спортсменов страны

Тамбовский борец Антон Бубнов стал победителем Первенства России по спорту глухих среди юниоров 2001-2003 годов рождения. Воспитанник спортивно-адаптивной школы завоевал награду высшего достоинства на соревнованиях, которые проходили во Владимире.

- Тамбовчанин не оставил шансов на победу своим соперникам в весовой категории до 60 кг. Занимается юный борец под руководством Заслуженного тренера России Игоря Тарасова, - сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту.

Антон Бубнов уже не первый год входит в число сильнейших спортсменов страны по данному виду спорта. Он становился победителем первенства России и первенства мира. Впереди у тамбовского спортсмена подготовка к первенству Мира 2021, которое пройдет в Турции (г. Трабзон ) в июне.

Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области