В Тамбовской области забраковали полтонны молочной продукции

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о результатах контроля за качеством молочной продукции в прошлом году. По данным санитарных врачей, за этот период сняли в реализации 42 партии молочной продукции объемом 586 кг. Вся она не отвечала предъявляемым требованиям по результатам лабораторного контроля, по причине отсутствия полной и достоверной информации, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой продукции, а также по причине истекшего срока годности молочной продукции.

Во время контрольно-надзорных мероприятий было исследовано более 700 проб молочной продукции.

По содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, микотоксины, бензапирен и др.) проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, за 2020 год не зарегистрировано.

По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, составила 1,2%.

Удельный вес проб молочной продукции, не соответствующей нормативам по физико-химическим показателям, определяющим качество продукции, составил 13,8%, в т.ч. и по показателям фальсификации.

- Находки фальсифицированной продукции зарегистрированы среди творога, сыра и сливочного масла. Вся продукция была изъята из оборота, - сообщает управление Роспотребнадзхора по Тамбовской области.