В Тамбовской области повысится размер пособий на детей

С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. В том числе проиндексированы выплаты, которые положены семьям с детьми: единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности и другие.

Единовременное пособие при рождении ребенка теперь составляет 18 886,32 руб., а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком – 7082,85 руб. Кроме того, тамбовчанки, вставшие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), также получат единовременное пособие по беременности и родам в размере 708,23 руб.

Единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составит 29 908,46 руб., а ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего – 12 817,91 руб.

Отметим, что по линии регионального отделения фонда социального страхования, в 2020 году единовременное пособие при рождении ребенка получили более 4 тысяч молодых тамбовских мам. Общая сумма выплат составила почти 74 млн рублей.

- Расчёт пособия, его сумму и дату перечисления можно посмотреть в своем «Личном кабинете» на сайте Фонда социального страхования и в мобильном приложении «Социальный навигатор», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.