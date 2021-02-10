Тамбовчанам обещают очередной сильный снегопад

Город продолжает засыпать снегом Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове продолжают ликвидировать последствия снегопада, который продолжался всю ночь с 9 на 10 февраля. Для работы во вторую смену привлекли около 100 единиц техники и порядка 60 рабочих. Уборка областного центра проходила в 7 звеньев. Техника вывозила снег с улиц Базарная, Советская, К.Маркса (от ул.Пролетарской до ул.Рязанской, от ул.Рязанской до ул.Пушкарской, от б.Энтузиастов до ул.Пятигорской, от ул.Пятигорской в сторону ул.Магистральной, от ул.Пушкарской до ул.Рязанской), Урожайная. Убран снег с остановочных пунктов и пешеходных переходов на улицах Рылеева и Магистральная, прометены и обработаны проезжие части и тротуары.

Также велась очистка от снега пешеходной зоны на мостах на Рассказовском шоссе, на улице Магистральная, через реку Студенец. В результате за ночную смену работы сотрудники муниципального учреждения «Спецдорсервис» собрали и вывезли порядка 1300 кубических метров снега. Было израсходовано около 500 тонн пескосоляной смеси и более 16 тонн песка.

С раннего утра сегодняшнего дня во всех районах города рабочие приступили к очистке от снега остановок и пешеходных переходов. Вывоз осуществляется в 6 звеньев. Техника работает на улицах Интернациональная (от ул. Пролетарской до Привокзальной площади, от ул.К.Маркса до ул.Носовской), Советская (от Комсомольской площади до ул.Чичканова), площади Ленина, Затонная, Заречном проезде. Параллельно ведется расчистка второстепенных улиц тяжелой техникой. К работам привлечены около 100 единиц техники и почти 160 человек.

На уборку дворовых территорий подрядные организации, с которыми у муниципального учреждения «Долговой центр» заключены договоры, и управляющие компании вывели более 600 дворников и около 20 машин спецтехники.

- Согласно предварительному прогнозу, в районе 16 часов 10 февраля опять начнется снегопад, который продлиться до 3 часов 11 февраля, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. Ожидаемый объем осадков - 5-6 см.