Предприниматель из Моршанска торговал поддельной одеждой и обувью известных марок

В МОМВД России «Моршанский» поступило сообщение о том, что 51-летний предприниматель торгует в розницу одеждой и обувью с признаками контрафакта. Данная информация вскоре подтвердилась.

В магазине, принадлежащем бизнесмену, покупатель приобрел пару кроссовок и куртку известных брендов. В ходе осмотра места происшествия стражи порядка обнаружили и изъяли более 69 единиц одежды и обуви признаками контрафакта. Товароведческая судебная экспертиза подтвердила, что изъятая продукция имеет признаки несоответствия оригиналу.

- Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Уголовное дело направлено в Моршанский городской суд Тамбовской области для рассмотрения по существу.