В Тамбове пункт техосмотра оштрафовали на 50 тысяч рублей

В Тамбове привлекли к ответственности пункт технического осмотра автомобилей, за нарушение правил работы. Сотрудники организации выдали владельцу машины диагностическую карту, которая дает право пользоваться автомобилем на дороге, но фактически обследование не провели.

- Правонарушение 3 февраля текущего года задокументировали сотрудники Госавтоинспекции, материалы направили на рассмотрение в мировой суд, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

По итогам рассмотрения дела в отношении юридического лица вынесли решение о привлечении его к ответственности по ч. 3 ст. 14.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Организация заплатит штраф в 50 тысяч рублей.