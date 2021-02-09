В Тамбове без света временно останутся 13 улиц

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 10 февраля в областном центре отключат электроэнергию на 13 улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» очередных ремонтных работ.
Света не будет по следующим адресам:
с 8.30 до 16.30
по ул. Студенецкая набережная, д. 63-117;
с 9.00 до 12.00
по ул. Советской, д. 90-96;
по ул. Комсомольской, д. 27-59;
по ул. Ленинградской, д. 15;
по ул. К.Маркса, д. 119-123;
по ул. Базарной, д. 170-174;
по ул. Рабочей, д. 101-134;
по пр. Рабочему, д. 1-21;
по ул. Пролетарской, д. 198-335;
по пер. Северному, д. 13-17;
с 13.30 до 14.30
по ул. А.Бебеля, д. 69-115;
по ул. Пролетарской, д. 16-97;
по ул. С.Ценского, д. 70-109;
по ул. Энгельса, д. 101-115.