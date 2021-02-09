В Тамбове без света временно останутся 13 улиц

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 10 февраля в областном центре отключат электроэнергию на 13 улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» очередных ремонтных работ.

Света не будет по следующим адресам:

с 8.30 до 16.30

по ул. Студенецкая набережная, д. 63-117;

с 9.00 до 12.00

по ул. Советской, д. 90-96;

по ул. Комсомольской, д. 27-59;

по ул. Ленинградской, д. 15;

по ул. К.Маркса, д. 119-123;

по ул. Базарной, д. 170-174;

по ул. Рабочей, д. 101-134;

по пр. Рабочему, д. 1-21;

по ул. Пролетарской, д. 198-335;

по пер. Северному, д. 13-17;

с 13.30 до 14.30

по ул. А.Бебеля, д. 69-115;

по ул. Пролетарской, д. 16-97;

по ул. С.Ценского, д. 70-109;

по ул. Энгельса, д. 101-115.