Два предприятия Тамбовской области задолжали по зарплате больше 3,5 миллиона рублей

В прокуратуре Первомайского района провели проверку соблюдения трудовых прав работников АО «Первомайскхиммаш» и ООО «Первомайскхиммаш». Выяснилось, что на этих предприятиях не вовремя выдают зарплату.

В АО «Первомайскхиммаш» по состоянию на 19 января этого года имелась задолженность по выплате заработной платы за декабрь 2020 года в сумме 3 113 871 руб. перед 169 сотрудниками. В ООО «Первомайскхиммаш» 16 сотрудникам не заплатили работникам 442 900 рублей.

Прокурор района в отношении юридических лиц вынес постановления о возбуждении производств об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, руководителям предприятий внесены представления.

- В мировой суд направили 299 заявлений о выдаче судебных приказов в связи с наличием задолженности по заработной плате у АО «Первомайскхиммаш» и ООО «Первомайскхиммаш», на общую сумму больше 22,5 миллиона рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Заявления о выдаче судебных приказов рассмотрены и удовлетворены.