В Тамбовской области мебельщик взял с клиентки предоплату и исчез

В МОМВД «Кирсановский» обратилась 60-летняя жительница поселка Прямица Кирсановского района. Она рассказала, что еще в ноябре 2020 года в местной газете нашла объявление о быстром и качественном ремонте мебели.

Женщина позвонила по объявлению, и к ней приехал мастер. Обговорив фронт работ, они договорились о цене в 30 тысяч рублей. Задаток в сумме 15 тысяч рублей мастер попросил отдать сразу, а оставшуюся сумму уже после выполнения работ. Мужчина оставил пенсионерке реквизиты своей банковской карты, на которую она перевела ему предоплату. Далее они договорились о дне визита, но в назначенный день мастер не пришел и перестал отвечать на звонки.

- Полицейские установили личность мошенника и задержали его. Злоумышленником оказался житель Пензенской области. Как выяснилось, раньше он действительно занимался ремонтом мебели и имел свою мастерскую. Но дела не заладились, поэтому мужчина влез в долги и с помощью такого рода мошенничеств, пытался поправить свое финансовое положение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».