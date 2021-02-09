Тамбовские 9-классники пройдут итоговое собеседование по русскому языку

Ученикам 9-х классов общеобразовательных организаций областного центра предстоит пройти завтра итоговое собеседование по русскому языку. Участие в нем является условием допуска к государственной итоговой аттестации в конце года.

В 2021 году основной датой проведения итогового собеседования по русскому языку стало 10 февраля. В этот день его будут проходить 2735 школьников. Педагогические работники будут оценивать навыки их устной речи по системе «зачет»/«незачет».

Для учащихся, которые завтра получат «незачет», пропустят или не завершат итоговое собеседование по уважительным причинам, определены дополнительные сроки сдачи – 10 марта и 17 мая.

Девятиклассники во время итогового собеседования выполняют четыре задания: чтение текста, его подробный пересказ с включением предложенной в задании цитаты, подготовка и произнесение монолога и участие в диалоге с экзаменатором.

На собеседование с одним учащимся отводится примерно 15 минут. Во время ответов будет вестись аудиозапись. Чтобы получить «зачет», выпускнику необходимо набрать 10 баллов из 20 максимальных.

- На территории города Тамбова итоговое собеседование пройдет в очном режиме с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.