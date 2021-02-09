Греко-римские борцы из Тамбова завоевали четыре путевки на первенство России

Наши спортсмены в марте отправятся в Хабаровск на национальное первенство

В Тамбове завершилось первенство ЦФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Среди тамбовчан – один победитель и три бронзовых призера соревнований, которые завоевали путевки на первенство России.

На соревнованиях отличился Ибрагим Далаев. Спортсмен стал победителем в весе до 55 кг. Борец единственный из команды хозяев, кому удалось подняться на верхнюю ступень пьедестала почета. В этом же весе «бронзу» взял Даниил Муравьев. Путевку на первенство страны 2021 года также завоевали Александр Малютин (вес до 72 кг) и Магомед Абдыев (вес до 82 кг).

Отметим, что все медалисты первенства ЦФО представляли спортивную школу олимпийского резерва №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина».

- На прошедших соревнованиях была достойная конкуренция, сильный состав участников. Команды выставили 9 областей центрального региона, это более 120 участников. Наша команда вполне успешно выступила и в итоге четверо спортсменов отправятся в начале марта в Хабаровск на национальное первенство. Поздравляю тренеров и борцов, - сказал заместитель директора СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» Александр Владимирович Бахтанов.

Фото: региональное управление по физической культуре и спорту