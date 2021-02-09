Два человека пострадали в аварии на ул. Мичуринской в Тамбове

В больнице оказались 19-летний водитель и его пассажир Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое мужчин, произошла 8 февраля в 20 часов 28 минут на улице Мичуринской в районе дома №101 города Тамбова. Здесь столкнулись автомобили «ВАЗ-2111», под управлением 19-летнего водителя и «Toyota Mark II», за рулем которой был 28-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля «ВАЗ-2111» и его 24-летний пассажир, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.