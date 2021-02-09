В состав Тамбова могут войти поселок Первомайский и деревня Красненькая

В администрации Тамбовской области обсуждают вопросы реализации мероприятий «дорожной карты» по изменению границ муниципальных образований городской округ – город Тамбов, Тамбовский район и Донской сельсовет Тамбовского района путём включения в границы городского округа – город Тамбов, поселок Первомайский и деревня Красненькая. Предполагается, что эти населенные пункты войдут в состав областного центра.

Такая необходимость вызвана активным строительством, которое ведется в северной части города и затрагивает участки Тамбовского района. Присоединение части земель Притамбовья к областному центру позволит урегулировать вопросы с принадлежностью инженерных сетей, стабильной подачей коммунальных ресурсов, обслуживанием и содержанием автомобильных дорог, транспортом и иными аспектами жизнеобеспечения территорий.

- На особый контроль будет поставлен вопрос проведения информационно-разъяснительной работы по поводу сохранения жителями присоединяемых территорий льгот и преференций, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова.