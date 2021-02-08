Для аграриев Сбербанк проведет онлайн-конференцию на СберПро Медиа

Отлично разбираться в новейших технологиях и быть финансово грамотным – уже не просто цели, а скорее, повседневные задачи по-настоящему современного предпринимателя. На онлайн-конференции Сбера «Готовые решения для бизнеса: искусственный интеллект, особенности субсидирования» участники получат полезную информацию, которая поможет им решить эти задачи.

Онлайн-конференция для представителей отрасли АПК пройдет на информационном ресурсе СберПро Медиа 9 февраля с 11:00 до 12:40 (мск). В центре обсуждения – глобальные мировые и российские тренды искусственного интеллекта для сельского хозяйства, «рецепты» роста эффективности уборки зерновых, системы для обеспечения технологического прорыва, программы поддержки, полезные финансовые инструменты, инновации отрасли и многое другое.

Спикеры онлайн-конференции:

Татьяна Крейтор, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка

Юлия Ксенафонтова, заместитель директора департамента экономики и господдержки АПК Минсельхоза России

Наталия Цайтлер, Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка

Андрей Черногоров, сооснователь Cognitive Pilot (входит в экосистему Сбера)

Наталья Ситникова, руководитель направления СберЛизинга

Виктория Бредихина, руководитель направления департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка.

Спикеры конференции обсудят основные мировые тренды, связанные с технологиями искусственного интеллекта в АПК, включая возможности повышения эффективности уборки урожая, и поделятся с участниками актуальной информацией о развитии отрасли.

– Развитие агропрома остается приоритетом не только для Центрального Черноземья – региона, который напрямую ассоциируется с благоприятными для этого условиями, но и для всей страны, – отметила председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер. – Мы открыты к взаимодействию. Сегодня Сбер уже не просто банк, в лице которого аграрии видят надежного финансового партнера. Но и один из лидеров внедрения новых сервисов, основанных на технологиях искусственного интеллекта, которые уже сейчас значительно ускоряют бизнес-процессы. Подобные конференции – отличная, на мой взгляд, возможность обменяться информацией и наметить совместные проекты.

В рамках трансляции будет доступна опция «Чат», которая позволит участникам в режиме онлайн задавать интересующие их вопросы.

Регистрация на конференцию доступна по ссылке: https://sber.pro/events/gotovye-resheniia-dlia-biznesa-iskusstvennyi-intellekt-osobennosti-subsidirovaniia#translation