На Тамбовщину поступило почти 9 тысяч доз вакцины от коронавируса

Очередная партия вакцины против коронавируса в количестве 8820 доз поступила в Тамбовскую область. В ближайшие дни этот транш будет распределен в соответствии с заявками медучреждений и доставлен непосредственно в поликлиники.

В настоящее время вакцинация организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Чтобы сделать прививку необходимо записаться по специально выделенным телефонным номерам лечебных учреждений или через портал государственных услуг. В прививке может быть отказано по медицинским показаниям.

- В приоритетном порядке вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, граждане, чья профессия связана с непосредственным контактом с большим количеством других людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий), лица из групп риска – старше 65 лет, а также имеющие ряд хронических заболеваний, например, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, хронические заболевания легких, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в Тамбовской области новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 7 февраля привились 16292 человека.