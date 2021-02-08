Тамбовчан предупреждают о новом виде мошенничества

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову предупреждают о новом виде мошенничества, который может появиться в самое ближайшее время. Людям на мобильные телефоны поступает информация о том, что крупные сетевые магазины по продаже бытовой техники предлагают свои товары со скидками от 30 до 50%. Для получения такой скидки предлагается звонить не напрямую в магазин, а на мобильный телефон якобы менеджера по продажам данного магазина. Мнимый продавец сообщает, что только у него есть возможность предоставить вам такую скидку. Например, большой телевизор известной марки можно приобрести не за 30 тысяч рублей, а за 16 тысяч. Если человек согласен, менеджер готов оформить покупку товара онлайн, но для оплаты требуется сообщить CVC-код карты (трехзначный код на оборотной стороне карты). После сообщения кода деньги с карты покупателя списываются, номер телефона так называемого менеджера по продажам магазина становится заблокированным. В торговой точке человека не знают.

- Пока подобные преступления не были зарегистрированы на территории Тамбова и нашего региона, однако в ряде других российских областей уже есть отдельные случаи, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.