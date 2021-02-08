Тамбовчанка задохнулась во время операции по удалению аппендицита

В Тамбовской области с обвинительным заключением направляют в суд уголовное дело в отношении врача анестезиолога-реаниматолога, из-за которого на операционном столе умерла пациентка. Женщина поступила в хирургическое отделение больницы 21 декабря с диагнозом «острый аппендицит». Дежурный врач принял решение о проведении ей эндотрахеального наркоза во время диагностической лапароскопии.

Врач-реаниматолог, по мнению следствия, ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности, не применил в полном объеме свои профессиональные познания и навыки в области медицины. Медик ввел трубку с наркозом не в трахею, как следовало, а в пищевод пациентки. Уровень насыщения крови кислородом также не контролировали, в итоге женщина задохнулась.

- Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд, - сообщает прокуратура Тамбовской области.