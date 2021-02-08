В Рассказовском районе отремонтируют дом культуры за 18 млн рублей

Дом культуры в поселке Зеленый Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В поселке Зеленый Рассказовского района начался капитальный ремонт дома культуры в рамках национального проекта «Культура». Строители отремонтируют фасад здания, проведут внутреннюю отделку и заменят кровлю. Также будет обновлена материально-техническая база здания.

- Здание Зеленовского дома культуры построено больше пятидесяти лет назад и ему уже давно требовался капитальный ремонт и замена устаревшего, неисправного оборудования, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

На данный момент строители завершили демонтажные работы. Сейчас они занимаются заменой окон и разводкой электрики. Всего на ремонт ДК будет направлено более 16 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». Еще чуть более 2 миллионов выделят по проекту «Местный дом культуры» на покупку звукового и светового оборудования, оргтехники и мебели.

Известно, что свои двери обновленный ДК должен открыть к сентябрю 2021 года. Также в этом году на Тамбовщине появится еще один новый дом культуры. Его построят в селе Донское Тамбовского района.