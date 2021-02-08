В Тамбове проходит акция книгодарения

Акция пройдет с 8 по 14 февраля Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Уже в пятый раз Централизованная библиотечная система города Тамбова принимает участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения, который отмечается во многих странах мира 14 февраля. Цель акции - вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажные издания актуальны и в наши дни.

С 8 по 14 февраля тамбовские библиотеки выступят в качестве благотворительных площадок, куда горожане смогут принести книги. Издания можно как приобрести в магазине, так и выбрать что-то из своей домашней библиотеки. Главное, чтобы книгу было приятно подарить и получить в подарок. По желанию в нее можно вложить записку-послание для будущего читателя.

- Собранные в рамках акции книги будут переданы в библиотеки и учреждения социальной сферы нашего города, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

С афишей мероприятий можно познакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы Тамбова и группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».