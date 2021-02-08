В Тамбовской области задержали супружескую пару, промышлявшую кражами металлоизделий

Супруги украли пять металлических пролетов с территории недействующего хлебоприемного предприятия в селе Подъем Фото: УМВД по Тамбовской области

Пичаевские полицейские 6 февраля с поличным задержали супружескую пару, которые на личном автотранспорте перевозили металлические изделия. Ответить на вопрос, откуда металл и куда они его везут, муж и жена не смогли.

26-летние мужчина и женщина были доставлены в отдел полиции, где признались, что совершили кражу пяти металлических пролетов с территории недействующего хлебоприемного предприятия в селе Подъем. Как оказалось, ранее они украли пять секций забора и сдали их в пункт приема металла.

- Сотрудники пичаевской полиции изъяли похищенный металл. Сейчас устанавливается собственник предприятия, размер причиненного ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В рамках материала проверки проверяются другие факты преступной деятельности, совершенные супружеской парой из Пичаевского района, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.