Двое мужчин погибли в пожарах на Тамбовщине

Двое мужчин погибли в пожарах, которые произошли в области 5 и 7 февраля. В первом случае загорелся жилой дом, расположенный на ул. Полевой с. Борозда Знаменского района. Хозяин дома, 59-летний мужчина задохнулся в дыму. По предварительным данным огонь возник из-за курения в комнате. Кроме того, ночью 7 февраля в п. Михайловка Первомайского района загорелся дом по ул. Заречной. В результате пожара строение выгорело полностью. Погиб 47-летний хозяин дома. Предполагается, что причиной этого ЧП стала неисправная электропроводка.

- По фактам гибели людей при пожарах следственными органами регионального СУ СК России начаты процессуальные проверки, сообщили в СУ СК по Тамбовской области.