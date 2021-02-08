На трассе в Тамбовской области насмерть сбили пешехода

Пострадавший пешеход погиб до приезда медиков Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 6 февраля в пять часов утра на 117 километре автодороги «Тамбов-Шацк», проходящей по территории Моршанского района. 34-летний водитель автомобиля «Lada Priora» наехал на 24-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в попутном с автомобилем направлении.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Травмы также получил 61-летний пассажир автомобиля. Медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте происшествия.